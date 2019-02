Nach einem zurückhaltenden Ausblick der Aareal Bank auf das laufende Jahr ist der Aktienkurs am Mittwochmorgen unter Druck geraten. Auf Tradegate büßten die Papiere des Immobilienfinanzierers knapp drei Prozent ein auf gut 27 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Vortag. In ihrem Fahrwasser gaben auch die Anteile der Deutschen Pfandbriefbank rund ein Prozent nach.

Die Aareal Bank rechnet in diesem Jahr mit einem Betriebsergebnis zwischen 240 und 280 Millionen Euro - "deutlich unter den Erwartungen", bemerkte ein Händler. Am Markt könne nun die Sorge umgehen, dass die traditionell hohe Dividendenrendite in Frage stehe. Er rechne daher mit starkem Druck auf den Aktienkurs. Kurse unter 25,82 Euro wären Tiefstkurse seit Anfang 2016./bek/jha/

