Gestoppte bzw. gedrehte Serien: LPKF Laser -3,8% auf 7,6, davor 5 Tage im Plus (15,5% Zuwachs von 6,84 auf 7,9), Daimler -0,52% auf 53,15, davor 5 Tage im Plus (6,03% Zuwachs von 50,4 auf 53,44), Volkswagen -0,32% auf 155,5, davor 5 Tage im Plus (6,41% Zuwachs von 146,6 auf 156), Flextronics -0,75% auf 9,27, davor 5 Tage im Plus (6,26% Zuwachs von 8,79 auf 9,34), MorphoSys+0,38% auf 92, davor 5 Tage im Minus (-6,77% Verlust von 98,3 auf 91,65), United Internet +0,66% auf 31,89, davor 5 Tage im Minus (-3,71% Verlust von 32,9 auf 31,68), Deutsche Wohnen +0,78% auf 41,6, davor 5 Tage im Minus (-3,21% Verlust von 42,65 auf 41,28), SW Umwelttechnik -1,05% auf 18,8, davor 4 Tage im Plus (31,03% Zuwachs von 14,5 auf 19), BayWa -0,41% auf 24,35, davor 4 Tage im Plus (6,07% Zuwachs von 23,05 ...

