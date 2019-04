Explosive Mischung. Die Aixtron-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen bis an den horizontalen Widerstand bei zehn Euro vorgearbeitet. Am kommenden Dienstag (30. April) legt der Anlagenbauer für die Halbleiterbranche seine Zahlen für das erste Quartal vor. Die Chance auf ein frisches Kaufsignal ist gegeben. Doch dazu braucht es den passenden Ausblick von Seiten des Vorstands.

