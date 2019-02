Die Ergänzung zu gestern (Alibaba): Über Altaba kommen Sie indirekt an Alibaba heran. Denn Altaba, früher Yahoo, hält das größte Paket an Alibaba in Ausländerhand. Das ist eine bequeme MIitfahrgelgenheit in Sachen Alibaba.



