Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Norma Group von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 57 auf 52 Euro gesenkt. Die exzellente Wettbewerbsstellung des Herstellers von Verbindungstechnik spiegele sich in der Bewertung der Aktien nun hinreichend wider, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleiches gelte für die ausgeprägte Positionierung für die Automobilindustrie als Abnehmer. Bei einem Aufschlag von rund 20 Prozent zur Autobranche reiche das Potenzial für eine Kaufempfehlung nicht mehr aus./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 07:55 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2019 / 08:28 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A1H8BV3

AXC0094 2019-02-27/09:05