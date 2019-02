USU Software AG: Neuer Geschäftsführer bei Aspera Technologies, USA DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Personalie USU Software AG: Neuer Geschäftsführer bei Aspera Technologies, USA 27.02.2019 / 09:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Neuer Geschäftsführer bei Aspera Technologies, USA Mel Passarelli wird Cloud- und Softwarelösungen bei Aspera Technologies Inc. vorantreiben ============================================================================ Boston, Massachusetts, 27. Februar 2019 - Mel Passarelli verstärkt als neuer Geschäftsführer Aspera Technologies. In seiner Funktion wird er die Marktpräsenz des Unternehmens als führender Anbieter für Software Asset Management (SAM) Lösungen und Services ausbauen. Mel bringt über 30 Jahre Erfahrung in Unternehmensstrategie und Wachstum zu Aspera. Zuvor leitete er den erfolgreichen Aufschwung und die Entwicklung von Attunity - von einem Unternehmen in der Anfangsphase bis zu einem an der NASDAQ notiertem Unternehmen. Er hat in verschiedenen privaten und öffentlichen Softwareunternehmen Wachstum und Rentabilität gesteigert. "Mels Erfahrung in Software- und Cloud-Computing macht ihn zur perfekten Ergänzung für Aspera," sagt Bernhard Böhler, Vorstand der USU Gruppe. "Sein Fokus auf ein starkes Unternehmenswachstum wird uns in einem hart umkämpften Markt von Vorteil sein." "Aspera bietet dank dem breit gefächertem Produktportfolio und der starken Marktpräsenz vertrauenswürdige Lösungen für die größten Unternehmen weltweit." so Mel Passarelli, CEO von Aspera Technologies Inc. "Das besondere Engagement der Teams für SAM-Lösungen in komplexen, sich ständig ändernden Softwarelandschaften, ist beeindruckend. Ich freue mich darauf, unseren Kunden mit den Lösungen von Aspera mehr Transparenz in ihr Unternehmen zu bringen." Aspera hat Niederlassungen in den USA, Kanada, Europa und Japan, und agiert weltweit mit einem wachsenden Netzwerk von Vertriebspartnern. Das Produktportfolio von Aspera bietet Lösungen für alle großen Softwarehersteller und SaaS-Anwendungen. Die Aspera Tools und Services unterstützen Unternehmen bei ihrem Lizenzmanagement mit aktiver Kontrolle ihrer Lizenzkosten, der Migration in die Cloud und der Optimierung von Rechenzentren. Dank Mels unternehmerischem Denken war er Vorstandsmitglied in mehreren Verbänden. Er hat einen Bachelor und Master of Business Administration von der State University of New York in Buffalo, und einen Juris Doctor der Suffolk University in Boston. Treffen Sie Mel auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/in/melpassarelli/ oder auf Twitter @melpass77. Aspera GmbH Aspera vereinfacht die Komplexität im Lizenzmanagement. Seit rund zwei Jahrzehnten unterstützen wir hunderte Organisationen sowie 15 der 30 größten DAX-Unternehmen dabei, die Kosten und Risiken ihrer IT-Landschaft zu bewerten. Die Lösungen im Software Asset Management umfassen alle wichtigen Hersteller, wie IBM, Microsoft, Oracle und SAP - für Desktops, Server, Cloud und mobile Anwendungen. Mit dem größten Inhouse-Expertenteam der Branche liefert Aspera Strategien für die Datenerhebung, einfache Systemintegration und einen kosteneffektiven Weg, Lizenzen zu kaufen, zu nutzen und zu optimieren. Aspera ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen sind im Internet unter www.aspera.com verfügbar. Kontakt: USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 909 E-Mail: t.gerick@usu-software.de USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Spitalhof D-71696 Möglingen Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: f.sorge@usu-software.de 27.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 781461 27.02.2019 ISIN DE000A0BVU28 AXC0095 2019-02-27/09:05