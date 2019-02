Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Oktober-Aufwärtstrend ist intakt und die Unterstützungslinie verläuft heute bei 166,16, so die Analysten der Helaba.Die mit Spannung erwarteten Äußerungen von FED-Chef Powell hätten per saldo keine großen Spuren an den Rentenmärkten hinterlassen. Die US-Geldpolitik befinde sich im Wartemodus, Hinweise auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus habe es nicht gegeben. Sollte der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) den Aufwärtstrend und die knapp darunter verlaufende 21-Tagelinie unterschreiten, würden sich Haltemarken bei 165,84/87 und 165,52 zeigen. Widerstände seien bei 166,75/83 zu finden. Die Trading-Range liege zwischen 165,75 und 166,73. ...

