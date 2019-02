Altenpflege 2019 - 2. bis 4. April 2019 in Nürnberg - Halle 7a, Stand B44 Um Pflegekräfte zu entlasten, wird die Digitalisierung in Pflegeeinrichtungen in den Jahren 2019 bis 2021 gefördert. Welche Digitalisierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem neuen Pflegepersonalstärkungsgesetz PpSG sinnvoll sind und welche Möglichkeiten es gibt, dafür Fördermittel zu erhalten, zeigt die Wilken Software Group auf der Altenpflege 2019 in Nürnberg auf. Mit dem neuen Beratungspaket "PpS digital" unterstützt Wilken Pflegeeinrichtungen dabei, die Maßnahmen zu identifizieren, mit denen sich die größtmöglichen Effizienzgewinne im den täglichen Abläufen erzielen lassen. "Auch wenn die Richtlinien für die Vergabe der Fördermittel nach dem PpSG erst Ende März 2019 feststehen, sind Pflegeeinrichtungen gut beraten, sich zeitnah mit dem Thema zu beschäftigen. Denn neben der Fördermittelthematik entscheidet vor allem eine optimale Prozessintegration darüber, ob Digitalisierungsmaßnahmen am Ende wirtschaftlich sind oder nicht", erklärt Jochen Endreß, Bereichsleiter Gesundheit & Soziales bei der Wilken Software Group, den Beratungsansatz. Unterstützung bei der Rekrutierung Als weiterer Schwerpunkt im Pflegepersonal-Stärkungsgesetz werden in der vollstationären Altenpflege die Voraussetzungen für 13.000 zusätzliche Stellen geschaffen. Für Pflegeeinrichtungen wird es hierbei zunehmend wichti-ger, sich in Bezug auf Rekrutierung professionell und zeitgemäß aufzustellen und so Potenzialkandidaten für sich zu gewinnen und einen Wettbewerbsvorteil zu haben. Hier präsentiert Wilken auf der Altenpflege, wie die Einrichtungen mit neuen Rekrutierungsstrategien nicht nur die besten Bewerber gewinnen, sondern auch, wie sie gute Mitarbeiter fördern und ans Unternehmen binden können. Die Wilken Software Group bietet Lösungen für alle Prozesse in der stationären Pflege. Dazu gehören die elektronische Patientenakte und die Pflegedokumentation ebenso wie Anwendungen für das Finanz- und Rechnungswesen oder ein spezialisiertes Management-Informations-Dashboard. Durch die Gesamtsicht auf die Prozesslandschaft einer Pflegeeinrichtung ist Wilken somit in der Lage, die Bereiche mit den größten Optimierungspotenzialen schnell zu identifizieren und somit zeitnah für eine spürbare Entlastung des Pflegepersonals zu sorgen. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - D-89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Softwarelösungen für die sichere und effiziente Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wie kaum ein anderes Unternehmen verbindet Wilken mit 520 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland und der Schweiz Standardsoftware-Produkte und Individualprogrammierungen zu einem einzigartigen Lösungs- und Kompetenzportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken zahlreiche Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen, Informationsmanagement und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

February 27, 2019 02:44 ET (07:44 GMT)