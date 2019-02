Philion SE: Research Coverage durch DR. KALLIWODA startet mit Empfehlung 'Kaufen' und Kursziel von 12,60 Euro DGAP-News: Philion SE / Schlagwort(e): Research Update Philion SE: Research Coverage durch DR. KALLIWODA startet mit Empfehlung 'Kaufen' und Kursziel von 12,60 Euro 27.02.2019 / 09:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Philion SE: Research Coverage durch DR. KALLIWODA startet mit Empfehlung "Kaufen" und Kursziel von 12,60 Euro - Analysten sehen "interessante Buy-and-Build-Story im deutschen Telekommunikationsmarkt" - Deutliche Steigerungen von Umsatz und Ertrag ab 2019 erwartet Berlin, 27. Februar 2019: DR. KALLIWODA Research hat die Coverage der Philion SE (ISIN: DE000A1X3WF3) mit der Empfehlung "Kaufen" begonnen. Das Kursziel für die Philion-Aktie liegt bei 12,60 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau von 7 Euro. Für die Analysten ist Philion eine "interessante Buy-and-Build-Story im deutschen Telekommunikationsmarkt". Nach der Übernahme des Filialisten Fexcom und der Beteiligung am Online-Händler DEINHANDY in 2018 erwarten sie, dass Philion im laufenden Jahr eine neue Wachstumsphase einläuten wird. Durch weitere Übernahmen und die Implementierung einer im deutschen Telekommunikationsmarkt bisher nicht vorhandenen Omnichannel-Strategie sollen Konzernumsatz und -ertrag in den kommenden Jahren deutlich steigen. Die vollständige Analysten-Studie zum Download: philion.de/Start.htmlinvestor Finanztermine 1. Halbjahr 2019 07. Mai: MKK, Münchner Kapitalmarkt Konferenz 13. Mai: Frühjahrskonferenz, Frankfurt am Main Kontakt Philion SE // www.philion.de // M: info@philion.de Investor Relations & Presse Fabian Lorenz // T: +49 221 29 83 15 88 // M: ir@philion.de Über Philion SE Das Managementteam mit jahrzehntelanger Erfahrung im internationalen Telekommunikationsmarkt der Philion SE rund um den Verwaltungsratsvorsitzenden René Schuster (ehemals Vorstandsvorsitzender von Telefonica Deutschland) hat ein Ziel: Über eine Buy-and-Build-Strategie soll in den kommenden Jahren ein führender netzunabhängiger Dienstleister für alle digitalen Produkte rund um den Telekommunikationsmarkt aufgebaut werden. Philion fungiert dabei als börsennotierte Holdinggesellschaft und setzt für die Tochtergesellschaften auf eine Omnichannel-Strategie, um die Vorteile des Online-Handels mit denen des persönlichen vor Ort Services zu verbinden. Erste Schritte waren die Übernahme der Fexcom GmbH zum Jahreswechsel 2017/18 sowie die Beteiligung an DEINHANDY Ende 2018. Damit verfügt die Gruppe deutschlandweit über 160 Mobilfunkstores und einen schnell wachsenden Online-Handel. Disclaimer Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Philion SE findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. 27.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Philion SE Wallstr. 15 a 10179 Berlin Deutschland Telefon: +49 89 20 500 85730 E-Mail: info@philion.de Internet: www.philion.de ISIN: DE000A1X3WF3 WKN: A1X3WF Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 781281 27.02.2019 ISIN DE000A1X3WF3 AXC0103 2019-02-27/09:15