VW will sich laut einem Pressebericht an der Ford Tochter Argo beteiligen. Argo ist eine Tochterfirma von Ford, die an selbst fahrenden Autos tüftelt. Die Wolfsburger werden sich mit 530 Millionen Euro direkt an Argo beteiligen und zusätzliche rund 1,1 Milliarden Dollar an Betriebskapital einbringen. Nach den letzten Deals mit SK Innovation, WirelessCar und Baidu das nächste Puzzleteil, das VW-Chef Herbert Diess in Sachen Konzernumbau hinzufügt.

