Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen für das vierte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analyst Richard Vosser nannte die Resultate in einer ersten Reaktion am Mittwoch stark und betonte dabei die bessere Entwicklung im Bereich Pflanzenschutzprodukte. Die 2019er-Ziele habe Bayer bestätigt, weshalb sich an den Marktschätzungen für den Dax-Konzern nichts ändern dürfte./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 07:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2019 / 07:43 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000BAY0017

AXC0105 2019-02-27/09:26