Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, und Besiktas JK, einer der ältesten und größten Sportvereine der Türkei, stellen gemeinsam die neueste Version der mobilen Besiktas JK App vor. Die App umfasst jetzt unter anderem eine integrierte mobile Wallet. Fußballfans können ab sofort während eines Spiels Essen und Getränke von ihren Plätzen aus bestellen sowie digital bezahlen und dann bequem ihre Bestellung abholen, ohne lange Warteschlangen. Wirecard übernimmt dabei die Abwicklung der digitalen Zahlungen innerhalb der Besiktas JK App, die bereits mehr als 300.000 Nutzer hat.



Die Besiktas JK App wurde zunächst für die Haupt-Verkaufsstelle im Stadion des Vereins eingerichtet. Zukünftig soll der Einsatzbereich erweitert werden, um das Bezahlen mit der integrierten mobilen Wallet in weiteren Verkaufsstellen derselben Kette und anderen Fast-Food-Imbissen zu ermöglichen. Die App soll auch genutzt werden können, um Besiktas JK Merchandising zu bezahlen. Darüber hinaus können Fans künftig Punkte sammeln, wenn sie mit der mobilen Wallet einkaufen, was das Markenengagement und die Loyalität erhöht.



Umut Kutlu, Chief Marketing Officer bei Besiktas JK, sagt: "Wir wollen das Fan-Erlebnis so positiv wie möglich gestalten. Dank Wirecard bieten wir unseren Fans nun mehr Komfort, indem wir ihnen die Möglichkeit geben, mit der neuen mobilen Besiktas JK App Erfrischungen zu kaufen und lange Schlangen zu vermeiden, die sich zur Halbzeit bilden können, wenn bis zu 40.000 Zuschauer gleichzeitig ihren Platz verlassen. Wir haben bereits sehr positives Feedback zu der App erhalten und freuen uns, die Zahlungslösung bald auch auf andere Bereiche auszuweiten."



Dündar Özdemir, Managing Director Turkey bei Wirecard, fügt hinzu: "Wir sind stolz darauf, mit einem so fortschrittlichen und angesehenen Club wie Besiktas JK zusammenzuarbeiten. Wir haben die gemeinsame Vision, nahtlose, optimierte Kundenerlebnisse zu ermöglichen und freuen uns, Besiktas JK Fans die Möglichkeit zu bieten, schnell und einfach über die Besiktas JK App einzukaufen. Gemeinsam erfüllen wir die Bedürfnisse von modernen Sportfans, die nicht nur an ihr Team, sondern auch an ihre digitale Nutzererlebnisse hohe Erwartungen stellen."



Die neue Besiktas JK App ist für iOS und Android über die jeweiligen App-Stores verfügbar.



Über Wirecard:



Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.



Über Besiktas JK:



Besiktas Jimnastik Kulübü (Deutsch: Besiktas-Turnverein), auch als Besiktas JK bekannt, ist ein 1903 gegründeter türkischer Sportverein im Besiktas-Bezirk von Istanbul, Türkei. Die Fußballmannschaft des Vereins ist eine der erfolgreichsten Mannschaften der Türkei, da sie noch nie aus der ersten Liga abgestiegen ist. Der Verein tritt auch in anderen Bereichen an, darunter Basketball, Volleyball, Handball, Leichtathletik, Boxen, Ringen, Schach, Bridge, Gymnastik, Rudern, Tischtennis, Paralympics und Beach Football.



