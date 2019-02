Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE Unternehmen: Valneva SE ISIN: FR0004056851 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 25.02.2019 Kursziel: 5,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,50. Zusammenfassung: Der Umsatz von Valneva im Jahr 2018 lag mit EUR 113,0 Mio. (2017: EUR 105,3 Mio.) nahe an unserer sowie der Konsensschätzung. Die strikte Kostenkontrolle war der Hauptgrund dafür, dass das EBITDA mit EUR 13,1 Mio. um EUR 5,0 Mio. über der Konsensschätzung von EUR 8,1 Mio. und EUR 6,6 Mio. über unserer Prognose von EUR 6,5 Mio. lag. Die Guidance des Managements für 2019 sieht einen Gesamtumsatz von EUR 125-135 Mio. vor, der ein Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen von 15-20% vorsieht. Als Haupttreiber des Umsatzwachstums wird erneut der Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, Ixiaro, erwartet. Im Januar 2019 kündigte Valneva einen erheblich umfangreicheren Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium an (bereits 2018 entfielen 42% des Ixiaro-Umsatzes darauf). Die EBITDA-Prognose für 2019 liegt bei EUR 5-10 Mio. gegenüber 2018 (EUR 13,1 Mio.). Der Hauptgrund für den erwarteten Rückgang des EBITDAs sind höhere FuE-Ausgaben, insbesondere für die Programme Lyme und Chikungunya. Die Entwicklung der Pipeline sollte 2019 mit der Festlegung der endgültigen Dosierung und dem Beginn einer zweiten Phase-II-Studie für den Impfstoffkandidaten gegen Lyme-Borreliose, VLA15, sowie einer weiteren Abstimmung mit den Regulierungsbehörden hinsichtlich einer Phase-III-Strategie kräftig voranschreiten. Währenddessen erwartet das Management, mit der FDA Entwicklungsbeschleunigungsoptionen für den Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 zu diskutieren, sobald die Daten der Impfung für Monat 6 verfügbar sind. Die Prognose des Managements für das Jahr 2019 entspricht unseren derzeitigen Schätzungen, die wir unverändert lassen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von EUR 5,50 bei. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17613.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

