Aufregende Tage für Tesla-Fans. Jetzt die nächste Überraschung: Tesla-Boss Elon Musk kündigte per Twitter ein Event am "Donnerstag" an. Details dazu schrieb er nicht. Das oft gut informierte Branchenportal Electrek tippt, dass es die Enthüllung des SUV Model Y sein könnte. Es würde grob ins Zeitfenster passen: Elon Musk hatte bereits davon gesprochen, im März das Model-3-Schwester-Modell vorzustellen. Elon Musk ergänzte gerade auf Twitter: Es handelt sich um "einige Tesla-News". Die News könnte die Aktie endlich über die wichtige 320-Dollar-Marke führen und ein Trading-Kaufsignal auslösen. Noch kämpft das Papier jedoch mit der 300-Dollar-Marke.

