Benchmark erwirbt eine zusätzliche Konzessionsfläche von 20 km2, die an den Gold-Silber-Trend Lawyers grenzt

Edmonton - 27. Februar 2019 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) freut sich bekannt zu geben, dass das Gold-Silber-Projekt Lawyers um eine neue, mehr als 1751 Hektar große Konzessionsfläche erweitert wurde. Das Projekt liegt innerhalb des ertragreichen Stikine-Terrans, das zur Bergbauregion Toodoggone gehört. Hier ist auch die Region Golden Triangle der kanadischen Provinz British Columbia beheimatet. Die neuen Claims grenzen im Südosten an das bestehende Konzessionsgebiet und vergrößern damit das Projekt Lawyers auf annähernd 120 km2. Sie bergen großes Potenzial für weitere hochgradige Gold- und Silbervorkommen.

CEO John Williamson erklärt: Der Lawyers Trend entwickelt sich zusehends zu einem Prospektionsgebiet von großer regionaler Bedeutung; er folgt einer linear verlaufenden magnetischen bzw. radiometrischen Anomalie mit Nordwest-Südost-Ausrichtung und verbindet zahlreiche Gold- und Silberaufschlüsse, die über das gesamte Konzessionsgebiet Lawyers verstreut sind. Es mehreren sich die Hinweise darauf, dass es sich bei dieser Anomalie um eine Struktur von regionaler Bedeutung handeln könnte, die eine Art 'Leitungskanal' für gold- und silberführende Flüssigkeiten darstellt.

Benchmark hält 100 % der Schürfrechte an den neuen Claims, in denen sich besonders vorteilhaftes Wirtsgestein sowie eine wichtige, zwischen der Stuhini Group und der unteren Vulkansteinformation Toodoggone gelegene Diskordanz befinden. Dieser stratigraphische Horizont stellt einen wichtigen Marker dar; viele Lagerstätten im Gold Triangle und in der Bergbauregion Toodoggone - darunter auch Brucejack, KSM, Baker-Shasta und Dolly Varden - konzentrieren sich entlang dieses Horizonts. Der Horizont durchschneidet die neuen Claims; mehr als die Hälfte der neuen Konzessionsflächen sind vom Metasan der Vulkansteinformation Toodoggone bedeckt, dem Wirtsgestein der gesamten bekannten Mineralisierung entlang des Lawyers Trend.

Die Bergbauregion Toodoggone beherbergt eine Reihe von bedeutenden epithermalen Lagerstätten und Porphyrlagerstätten. Aus geologischer Sicht repräsentiert Toodoggone den östlichen Ausläufer des mineralreichen Stikine-Terrans, in das auch die Region Golden Triangle der Provinz British Columbia eingebettet ist. Toodoggone und das Golden Triangle gelten als Teile eines tieferliegenden, durchgehenden Mineralisierungssystems, das vom jüngeren Sedimentgestein der Becken Bowser und Sustut überlagert wurde, welches nun eine Trennschicht bildet. Der Lawyers Trend entstammt demselben Gestein wie das Golden Triangle und beide teilen dasselbe vorteilhafte tektonische Umfeld mit Vulkansteinsequenzen und Mineralablagerungen.

Der nachfolgende Lageplan veranschaulicht die Anordnung der neuen Claims und das Potenzial für neue Ziele, die sich südöstlich des Lawyers Trend fortsetzen könnten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46038/BNCH News Release - 27 February 2019_DEPRcom.001.png

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Benchmark Metals Inc.

Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt werden. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

John Williamson e.h.

John Williamson, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jim Greig, President

jimg@BNCHmetals.com

Tel: (604) 260-6977

Benchmark Metals Inc.

10545-45 Avenue NW

250 Southridge, Suite 300

Edmonton, AB KANADA T6H 4M9

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

