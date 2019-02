Von Pietro Lombardi

MADRID (Dow Jones)--Banco Santander will die Ausschüttungsquote mittelfristig spürbar erhöhen. Die spanische Bank kündigte an, die Quote auf 40 bis 50 Prozent von derzeit 30 bis 40 Prozent zu steigern. Die Gesamtsumme an Dividendenzahlungen solle zudem mindestens auf dem Niveau des vergangenen Jahres gehalten werden, stellte das Geldhaus in Aussicht. Damit wolle sich Santander an der aktuellen Praxis anderer Banken in Europa orientieren. Auch in Zukunft sollen Aktionäre die Möglichkeit haben, sich die Dividende in Form neuer Aktien auszahlen zu lassen.

February 27, 2019

