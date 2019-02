Im schwächeren Marktumfeld haben sich die Bayer-Aktien am Mittwoch mit plus 3,2 Prozent an die Dax-Spitze gesetzt. Mit 68,60 Euro liegen sie nicht mehr weit entfernt von ihrem Mehrmonatshochs vom Monatsanfang.

Analyst Richard Vosser von der Investmentbank JPMorgan sprach von sehr starken Ergebnissen im Schlussquartal 2018. Vor allem das Crop-Science-Geschäft mit Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln habe hierfür gesorgt. Den Ausblick für 2019 sieht der Experte indes im erwarteten Rahmen, so dass hier keine Impulse zu erwarten seien./ag/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000BAY0017

AXC0114 2019-02-27/10:04