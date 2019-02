Heute vor vier Wochen schoss die Financial Times die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard mit einem Bericht über angebliche Bilanzmanipulationen in Singapur ab. Dramatische Kurskapriolen folgten, wurden von noch dramatischeren Wendungen überboten. Fakt bleibt: Die Aktie hat sich nicht erholen können, die Vorwürfe stehen weiterhin im Raum, das Image ist ramponiert. Lesen Sie hier alles, was Sie über den Fall wissen müssen.

