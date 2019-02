Pfeiffer Vacuum, Elmos Semiconductor und Godewind Immobilien - schwungvolle Erholung

Obwohl die Geschäftsmodelle von Pfeiffer Vacuum, Elmos Semiconductor und Godewind Immobilien sich stark unterscheiden, befinden sich die Aktien der Unternehmen zuletzt alle in einer kräftigen Erholungsphase. Während Godewind Immobilien erst seit April 2018 an der Börse notiert, sind die der Halbleiterbranche zuzuordnenden Unternehmen, Pfeiffer Vacuum und Elmos Semiconductor schon lange fester Bestandteil der deutschen Börsenlandschaft.



Alle drei Aktien haben ein schwieriges Jahr 2018 hinter sich und sind seit drei Monaten in einen kräftigen Aufwärtstrend eingeschwenkt. In der Korrektur hat die Aktie von Elmos Semiconductor kräftiger verloren, dafür aber in den vergangenen drei Monaten mit mehr als 30 Prozent auch wieder stärker zugelegt. Im gleichen Zeitraum schafften Godewind Immobilien und Pfeiffer Vacuum eine Performance von knapp 30 Prozent beziehungsweise rund 14 Prozent.



Pfeiffer Vacuum stellt Spezialpumpen her. Sie werden überwiegend in der Halbleiterbranche eingesetzt, weshalb das Geschäft recht konjunktursensitiv ist. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um zwölf Prozent auf einen neuen Bestwert. Gleichzeitig fiel der Erlös besser als von Analysten erwartet aus und lag gleichzeitig am oberen Ende der Unternehmensprognose. Erfreulich: die Marge klettert auf 14,4 Prozent, von 12,2 Prozent im Vorjahr und der Auftragsbestand entwickelte sich ähnlich gut. Details dürften am 28. März bekannt werden, wenn das Unternehmen seine endgültigen Zahlen präsentiert.





Godewind Immobilien kam im vergangenen Jahr an die Börse als der Immobilienmarkt in Deutschland schon kräftig gestiegen war. Dennoch wollte das Unternehmen mittelfristig ein Immobilienportfolio im Wert von drei Milliarden Euro akquirieren. Doch aller Anfang ist schwer und so konnten erst im Oktober 2018 geeignete Objekte gefunden werden. Bis dahin hatte der Aktienkurs rund 30 Prozent an Wert verloren und war bis auf ein Tief von unter 2,80 Euro gesunken. Zur Kurspflege hatte das Unternehmen im Dezember 2018 ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt, in dem es bis zu 1,5 Millionen Aktien zurückkaufen kann. Das entspricht etwa 1,38 Prozent des Grundkapitals, das Programm endet spätestens am 29. März 2019. Zu den erworbenen Objekten zählen u.a. der Pentahof in Hamburg, das Airport Business-Center in Düsseldorf und das Frankfurt Airport Center. Mittlerweile hat das Immobilienvermögen fast eine Milliarde Euro erreicht, wie das Unternehmen bekannt gab.





Wachstum ruht auf E-Autos



Elmos Semiconductor, die Elektrobestandteile für Automobile liefern, konnten sich dem weltweiten Abwärtstrend im Autosektor nicht entziehen. Der Umsatzanteil der Branche ist mit fast 90 Prozent sehr hoch. Dennoch war auch bei Elmos das vergangene Jahr ein Erfolg, bei dem der Umsatz um rund 11 Prozent und der Gewinn um fast 33 Prozent gesteigert werden konnte. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wurde eine Dividendenerhöhung von 0,12 auf 0,52 Euro vorgeschlagen. Das Unternehmen rechnet auch in diesem Jahr mit weiterem Wachstum. So soll der Umsatz nach Unternehmensangaben um sechs bis zehn Prozent zulegen. Das Wachstum soll durch die Entwicklung zu mehr E-Autos erreicht werden, da der Elektronikanteil mit zahlreicher Software, Sensoren und Halbleitern in den Fahrzeugen größer werden wird und Elmos in diesem Bereich zahlreiche Produktlösungen für Automobilhersteller anbietet.





