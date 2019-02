Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Im Rahmen der Jahresauftaktveranstaltung "PΫUR Forum" der Tele Columbus AG (ISIN DE000TCAG172/ WKN TCAG17) in Berlin skizzierte der Vorstandsvorsitzende Timm Degenhardt am 26.02.2019 vor rund 150 Gästen aus Politik, Verbänden und Wohnungswirtschaft die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit Fokus auf dem Ausbau nachhaltig leistungsfähiger Netzinfrastrukturen sowie der Stärkung des Kundenerlebnisses, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

