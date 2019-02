Frankfurt (www.fondscheck.de) - Hoffnungen auf einen versöhnlichen Ausgang im Handelsstreit zwischen China und den USA und damit einhergehende Erholungstendenzen am Aktienmarkt prägen den Handel mit börsengehandelten Indexfonds, so die Deutsche Börse AG.ETF-Händler würden von soliden Umsätzen berichten. "Von allem ist etwas dabei", informiere Tobias Runkehl, wobei die Kunden von IMC wieder zunehmend Gefallen an Welt-Indices fänden. Besonders häufig seien MSCI World-Tracker (ISIN LU0274208692 /WKN DBX1MW, ISIN IE00BJ0KDQ92/ WKN A1XB5U, ISIN IE00B4L5Y983/ WKN A0RPWH) in den Depots gelandet. ...

