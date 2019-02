Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-02-27 / 10:00 Augsburg 27.02.2019: Die AAB Asset Services startete vor zwei Jahren mit ihrem operativen Geschäft und bewegt sich seitdem auf Erfolgskurs. "Wir haben unsere formalen Hausaufgaben gemacht und die gewünschte Infrastruktur aufgebaut. Die Zahl der Placement-Agent -Partner entwickeln sich erfreulich. Gleichzeitig boomt das Beratungsgeschäft." berichtet Marco Schmitz, Geschäftsführer der Gesellschaft. Sein 4-köpfiges Team baut das Angebot an Fondsinitiatoren und Assetmanagern, die es bei der Auflegung von Fonds und deren Vertrieb im deutschen Markt unterstützt, kontinuierlich aus. Dabei übernimmt die AAB Asset Services GmbH die Beratungsrolle rund um die Strukturierung von Sondervermögen. Die Asset Services gilt schon heute als interessante Adresse für Family Offices, Banken, Vermögensverwalter und Stiftungen, wenn es darum geht, zielführende Fondslösungen nach deutschem und luxemburgischem Recht aufzusetzen. Neben der umfangreichen Beratungstätigkeit mit mehr als 10 abgeschlossenen Beratungsmandaten, zahlreichen laufenden Consultant-Aufträgen und mehreren für die nächsten Monate avisierten Neuaufträgen liegt der Fokus vor allem auf der Weiterentwicklung und dem Ausbau des Placement-Agent-Geschäfts. Der 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Augsburger Aktienbank ist es im Jahr 2018 gelungen, mit Sectoral Asset Management, der Metis KVG aus Österreich und Schafer Cullen, einem bekannten US-Equity-Manager, drei weitere namenhafte Kooperationen einzugehen und das Portfolio um leistungsstarke, attraktive Produkte zu ergänzen. "Wir wollen Initiatoren, die eine vertriebliche Ausweitung anstreben den Zugang zum deutschen B2B-Markt ermöglichen. Von unserer Unabhängigkeit von KVGen und Depotbanken und der besonderen Expertise im Wertpapiergeschäft profitieren bereits heute unsere Mandanten Tiberius Asset Management AG, Conren, Do Investment AG, Tresono Family Office AG, Martagon Family Office AG, Landert Investment Office Deutschland AG, PHARMA/wHEALTH Fonds, Prudential Asset Management und Metis Invest GmbH. Mit der personellen Ergänzung durch Franz Xaver Jahrstorfer, einem erfahrenen Vertriebsspezialisten, werden seit letztem Sommer auch B2B-Kunden in Österreich bedient. Zusätzlich verstärkt Susanne Stolz seit Jahresbeginn als erfahrene Kraft das Midoffice in Augsburg und kümmert sich um administrative Tätigkeiten. "Unsere Tochtergesellschaft setzt ihren erfreulichen Wachstumskurs erfolgreich fort", resümiert Lothar Behrens, Vorstandssprecher der Augsburger Aktienbank und Aufsichtsratsvorsitzender der Tochtergesellschaft. "Damit erweitert die AAB Gruppe deutlich ihre Visibilität im B2B-Markt und eröffnet sich neue Betätigungsfelder in einem sehr bewegten Marktumfeld." Für weitergehende Informationen oder einen Interviewtermin kontaktieren Sie bitte: Marco Schmitz Tel. 0821 319515-207 m.schmitz@aab-as.de www.aab-as.de Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/aabasset/781097.html [1] Bildunterschrift: Geschäftsführer Marco Schmitz Emittent/Herausgeber: AAB Asset Services GmbH Schlagwort(e): Finanzen 2019-02-27 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 781097 2019-02-27 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=19feb3896b601f26c5a3d146b42b47ba&application_id=781097&site_id=vwd&application_name=news

