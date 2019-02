Auf der Embedded World haben der dSpace-CEO Martin Goetzeler und der Geschäftsführer von Micro-Sys, Michael Rozmann, ihre im Januar geschlossene Partnerschaft erläutert.

Der Hersteller von Werkzeugen für die Entwicklung elektronischer Steuergeräte dSPACE hatte eine für den Automobilbereich exklusive Partnerschaft mit Miro-Sys und ITS geschlossen. Beide Unternehmen sind auf die Entwicklung von Testsystemen für Radarsensoren spezialisiert, bei denen over-the-air dynamisch Radarechos simuliert werden. dSPACE wird diese Systeme weltweit vertreiben und in das eigene Angebot integrieren.

Darüber hinaus gingen die Unternehmen eine Entwicklungskooperation ein, die auch den Erwerb von Intellectual Property (IP) durch den Werkzeugentwickler beinhaltet. Die neue Produktfamilie umfasst Angebote für die komplette Wertschöpfungskette vom Sensor-Test bei Chip-Herstellern über Hardware-in-the-Loop-Absicherungen bis zum Band-Ende-Test beim Automobilhersteller. Auch in der Homologation und im Aftermarket befinden sich Anwendungsfälle für die neuen dSPACE-Produkte.

dSpace hat Rechte an ITS-Technologie erworben

"Wir haben schon seit einigen Jahren eine Entwicklungskooperation mit ITS; jetzt haben wir auch die Rechte an der Technologie erworben", sagte Goetzeler gegenüber Alfred Vollmer, Chefredakteur im Hüthig Verlag. "Wir haben zwar die IP gekauft, aber keine Beteiligung am Unternehmen ITS erworben."

Der zweite Partner Miro-Sys ist spezialisiert auf die Anwendungsentwicklung, ...

