"Trump hat bekommen was er wollte", so Annette Dittert vom NDR zum Besuch des US-Präsidenten in Großbritannien. Trump schenkte den Briten eine Illusion der eigenen Großartigkeit, indem er den Briten einen "großartigen Deal" im Zuge eines Brexits in Aussicht stellte, so Dittert weiter. Damit brüskiert Trump jedoch auch gleichzeitig die EU. Aber weshalb eigentlich? Was bezweckt Donald Trump mit seiner Politik? Eine Einschätzung von Alexander Berger, Geschäftsführer und politischer Analyst bei Daubenthaler & Cie., bei Börse Stuttgart TV.