10 Fragen an ... Eva Prieschl-Grassauer, CSO Marinomed 1) Beschreiben Sie sich bitte mit drei Worten:Neugierig, kreativ, schnell2) Was war das grösste Risiko, das Sie jemals eingegangen sind? Es gibt immer wieder Momente im Leben, wo man Risiken eingeht, weil man über den Ausgang der Situation unsicher ist. Durch gute Vorbereitung kann man diese kalkuliert eingehen. Bisher hat es sich immer gelohnt.3) Wofür würden Sie Ihren letzten Cent ausgeben? Für meine Familie 4) Was war Ihre erste Wertpapiertransaktion? Kauf von Voest und Verbundaktien5) Wenn Sie nicht in der Finanzbranche tätig wären, wo dann?Ich bin nicht in der Finanzbranche, sondern in der biopharmazeutischen Industrie tätig und damit sehr glücklich.6) Mit welcher Person ...

Den vollständigen Artikel lesen ...