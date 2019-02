Die Investmentbank Oddo BHF hat Beiersdorf von "Neutral" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 97 auf 83 Euro gesenkt. Er habe bislang Hoffnungen gesetzt in die Strategie des neues Managements und einen möglichen Zukauf, der die Geschäftsrisiken mindert, schrieb Analyst Pierre Tegner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die nun vorgestellten Maßnahmen mit ihren Folgen für die Profitabilität machten eine Übernahme aber vorerst weniger wahrscheinlich und wirkten sich negativ auf seine Schätzungen je Aktie für 2019 aus./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 09:27 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2019 / 09:30 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-02-27/10:49

ISIN: DE0005200000