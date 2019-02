DVB Bank SE und Volkswagen Financial Services AG schließen Kaufvertrag über LogPay Financial Services GmbH ab DGAP-News: DVB Bank SE / Schlagwort(e): Verkauf DVB Bank SE und Volkswagen Financial Services AG schließen Kaufvertrag über LogPay Financial Services GmbH ab (News mit Zusatzmaterial) 27.02.2019 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Frankfurt am Main, den 27. Februar 2019 - Die DVB Bank SE (DVB) und Volkswagen Financial Services AG (VWFS) haben am gestrigen Tag einen Kaufvertrag über 100 % der Unternehmensanteile an der LogPay Financial Services GmbH (LPFS) abgeschlossen. Die LPFS wurde 2001 als Tochterunternehmen der DVB gegründet und ist ein zugelassenes Zahlungsinstitut nach ZAG mit Sitz in Eschborn. Das Geschäftsmodell der LPFS umfasst unter anderem den Ankauf von Forderungen aus der Nutzung mautpflichtiger Straßen (Mautgeschäft), aus dem Verkauf von Kraftstoffen (Tankgeschäft), aus dem Mobility Market (Ticketgeschäft), aus dem Transport von Gütern (Frachtgeschäft) und aus dem E-Commerce. Bereits 2017 hatte VWFS die Mehrheit an der im europaweiten Tank- und Mautgeschäft aktiven LogPay Transport Services GmbH, einer bis dahin 100 %igen Tochtergesellschaft der LPFS, von der DVB erworben. Ralf Bedranowsky, Vorsitzender des Vorstands der DVB Bank SE nimmt hierzu wie folgt Stellung: "Mit der Unterzeichnung des Kaufvertrags wurden die Verhandlungen zwischen der Volkswagen Financial Services und der DVB Bank erfolgreich abgeschlossen. Für die LogPay Financial Services, ihre Kunden, Mitarbeiter, Eigentümer und Geschäftspartner ist der Weg für ein nachhaltig profitables, strategisches Wachstum eröffnet worden." Der Vollzug des Kaufvertrags steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Über die DVB Bank SE: Die DVB Bank SE, mit Sitz in Frankfurt am Main, ist spezialisiert auf das internationale Transport Finance-Geschäft. Die Bank bietet ihren Kunden integrierte Finanz- und Beratungsdienstleistungen in den Segmenten Shipping Finance, Aviation Finance und Land Transport Finance an. Die DVB ist an allen wesentlichen internationalen Finanz- und Verkehrszentren vertreten: am Firmensitz in Frankfurt am Main, an weiteren europäischen Standorten (Amsterdam, Athen, Hamburg, London und Oslo), in Amerika (New York und Curaçao) und in Asien (Singapur und Tokio). Als Tochterunternehmen der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, gehört die DVB zur zweitgrößten Institutsgruppe Deutschlands. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.dvbbank.com. Ansprechpartnerin für diese Pressemitteilung: DVB Bank SE Elisabeth Winter Head of Group Corporate Communications Managing Director Telefon: +49 69 9750 4329 E-Mail: elisabeth.winter@dvbbank.com Über die Volkswagen Financial Services AG: Die Volkswagen Finanzdienstleistungen sind ein Geschäftsbereich der Volkswagen AG (Konzern) und umfassen die Volkswagen Financial Services AG mit ihren Beteiligungsgesellschaften, die Volkswagen Bank GmbH, die Porsche Financial Services sowie die direkt oder indirekt der Volkswagen AG gehörenden Finanzdienstleistungsgesellschaften in den USA, Kanada und Spanien - mit Ausnahme der Marken Scania sowie der Porsche Holding Salzburg. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind bei Volkswagen Finanzdienstleistungen 15.770 Mitarbeiter beschäftigt - davon 6.670 allein in Deutschland. Die Volkswagen Finanzdienstleistungen weisen eine Bilanzsumme von rund 186,9 Milliarden Euro, ein operatives Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro und einen Bestand von rund 19,7 Millionen Verträgen aus (Stand: 31.12.2017). Ansprechpartner für Presseanfragen: Volkswagen Financial Services AG Malte Krause (Pressesprecher) Tel.: +49 (0)531 / 212-5574 E-Mail: malte.krause@vwfs.com www.vwfs.com Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=LLPFITTBLL Dokumenttitel: DVB_Pressemitteilung_27022019 27.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 