Nach einem neuerlichen Hoch des Dax am Vortag hat der Leitindex am Mittwoch im frühen Handel nachgegeben. An der Wall Street hatten die Kurse stagniert und von den asiatischen Börsen gab es keine einheitlichen Signale. Der Rückenwind, den die Hinweise auf eine Einigung im US-chinesischen Handelsstreit zuletzt ausgelöst hätten, ebbe nun langsam...

Den vollständigen Artikel lesen ...