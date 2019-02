Aktien des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf verlieren am Mittwoch deutlich an Wert, stürzen um rund zehn Prozent ab, belasten nicht nur den Sektor, sondern den gesamten DAX. Der Sturz des Nivea-Konzerns zeichnete sich bereits im Späthandel am Dienstag ab, wird nun zur Belastungsprobe für Henkel, Reckitt Benckiser, Unilever und Co. Doch wofür strafen Anleger den Konzern eigentlich ab?

