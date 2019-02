Die Deutsche Bank hat das Kursziel für BASF nach Zahlen von 90 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal sei schwach gewesen, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Chemiekonzern wieder ins Fahrwasser zu bringen, werde nicht einfach. Immerhin peile das konservativ prognostizierende Management für 2019 einen leichten Zuwachs beim operativen Ergebnis (Ebit) an. Die Bewertung der Aktie sei sehr günstig, daher sehe er Potenzial./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-02-27/11:08

ISIN: DE000BASF111