Hannover (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen fünf Handelstagen sind sechs Emittenten mit einem in Euro denominierten Covered Bond im Benchmarkformat an die Investoren herangetreten, so Dr. Frederik Kunze von der Nord LB.Bereits am vergangenen Mittwoch habe die NN Bank eine Benchmark über EUR 500 Mio. mit einer Laufzeit von sieben Jahren am Markt platziert. Der CPT-Covered Bond (ISIN NL0013400401/ WKN A2RYF6) sei mit einer anfänglichen Guidance von ms +20 Bp area in die Vermarktungsphase gestartet und schließlich bei ms +16 Bp gepriced worden. Im Vergleich zum ebenfalls als CPT begebenen Achmea-Bond vom 13. Februar 2019 stehe mit 2,5 für die Transaktion der NN Bank eine deutlich höhere Bid to Cover-Ratio zu Buche (Bid to Cover-Ratio Achmea: 1,2). Mit Blick auf die regionale Verteilung des allokierten Volumens würden sich die größten Anteile für die Benelux-Länder (35%) ergeben; gefolgt von Deutschland und Österreich (27%) sowie den Nordics (16%) und Frankreich (13%). In Bezug auf die Investorengruppen würden die Kategorien Banks (34%) und Fund Managers (33%) dominieren; gefolgt u.a. von Insurances und Pension Funds (18%). ...

