Am Donnerstag, dem 28. März 2019, lädt Sanochemia zur ordentlichen Hauptversammlung in die Wirtschaftskammer Burgenland in Eisenstadt. Zu den Tagesordnungspunkten zählen mitunter auch die Wahl einer Person in den Aufsichtsrat sowie auch die Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlagen, wie aus der HV-Einladung hervorgeht. Gleichzeitig soll auch das das Genehmigte Kapital gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 22.03.2017 im unausgenützten Umfang aufgehoben werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...