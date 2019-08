Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta005/13.08.2019/08:00) - Die börsennotierte Sanochemia AG, Wien (ISIN AT0000776307, ISIN DE000A1G7JQ9), gibt bekannt, dass unter www.sanochemia.at ab sofort ein neu gestalteter Internetauftritt abzurufen ist.



"Wir haben es uns als Ziel gesetzt, die bereits in die Jahre gekommene, alte Homepage neu zu strukturieren um allen Interessierten einen Einblick zu geben wer wir sind, was wir tun und wohin wir wollen." so Dr. Bender, CEO der Sanochemia.



Die neue Sanochemia Website präsentiert sich modernisiert und soll sowohl Kunden, Aktionären wie auch Bewerbern einen schnellen und unkomplizierten Überblick über die Sanochemia und deren Geschäftsfelder bieten.



