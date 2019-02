Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Das vierte Quartal des Agrarchemie- und Pharmakonzerns habe die allerdings schon gesenkten Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Verantwortlich hierfür sei vor allem der Bereich Crop Science wegen der Zahlungen von BASF an Bayer gewesen. Das Pharmasegment habe sich ordentlich, aber nicht herausragend entwickelt./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 07:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2019 / 07:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-02-27/11:29

ISIN: DE000BAY0017