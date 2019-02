Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

NEUTRINOVOLTAIC Energie 24/7(press1) - 27. Februar 2019 - 1958 erstmals in der Raumfahrt genutztentwickelte sich die Photovoltaik anfangs langsam. Von ersten kleinenAnwendungen z. B. in Taschenrechnern in den 70iger Jahren bis zu einerautarken Versorgung ganzer Haushalte vergingen nochmals fast 20 Jahre. DiePhotovoltaik begann ihren wirklichen Siegeszug zu Beginn der 90iger Jahre.Heute ist für Jedermann der Solarstrom aus dem sichtbaren Spektrum derStrahlung allgegenwärtig. Und heute steht auch die nächste Evolutionsstufean. NEUTRINOVOLTAIC!Die Neutrino Energy Group entwickelt innovative High-Tech-Werkstoffe aufBasis dotierter Kohlenstoffderivate, um dadurch Mechanismen in Gang zusetzen, die es ermöglichen, das nichtsichtbare kosmische und solareStrahlenspektrum in elektrischen Strom zu wandeln. NEUTRINOVOLTAIC.Gleichsam einer Solarzelle, die auch ohne Licht bei völliger DunkelheitEnergie bereitstellt und die nun die herkömmliche Photovoltaik in Kürzesinnvoll ergänzen wird."Wir müssen die Herausforderungen der Zukunft meistern", mahnt HolgerThorsten Schubart, CEO der Neutrino Energy Group. "Themen wieEnergieversorgung und Klimaschutz, aktueller denn je, erfordernvorausschauendes Denken sowie innovative und nachhaltige Lösungen. NeueTechnologien, um uns kurzfristig von der Verstromung fossiler Rohstoffe,wie zum Beispiel Kohle zu lösen und uns auch mittelfristig von denAbhängigkeiten erdölexportierender Länder zu befreien." Im Bereich derEnergieforschung gelte es, das aktuelle Wissen für neue Denkansätze zunutzen, so Schubart.Schubart kritisiert, wie die Öffentlichkeit weiter im Unklaren gelassenwird, obwohl die neuesten Erkenntnisse in der Neutrino-Physik dasPotenzial haben, mit völlig neuen Ansätzen die aktuellen Probleme derGegenwart zu lösen. NEUTRINOVOLTAIC "Die nichtsichtbaren Strahlenspektrenbieten uns unbestritten täglich mehr Energie als alle noch verbleibendenfossilen Rohstoffe auf der Erde zusammen. Ein riesiges Energiefeld,welches es in Zukunft zu nutzen gilt, darauf hätte sich eine sinnvolleForschung zu fokussieren", so Schubart.Wichtige Erkenntnisse der Neutrino-Physik, welche in USA und vielenanderen Ländern der Welt längst zum anerkannten Wissen gehören, haben diedeutsche Forschungslandschaft noch nicht erreicht. Deutschland trägt lautSchubart gleichsam die Schlussleuchte in der weltweitenAnwendungsforschung. Natürlich sei es spannend zu wissen, woher eineinzelnes Neutrino kommen mag, und es sei sicher auch aufregend im ewigenEis des Südpols die Neutrino-Ereignisse zu dokumentieren und hier und daein Teilchen einzufangen, aber man darf bei den AbermillionenForschungsgeldern nicht den eigentlichen Sinn von Forschung aus dem Augeverlieren, nämlich ergebnisoffen nach Wissen zu suchen, um die Entwicklungzu einer besseren Welt zu unterstützen", so Schubart.Holger Thorsten Schubart, der CEO der Neutrino Energy Group, unterstütztden Standpunkt des US Department of Energy. "Wir haben durch die neuestenErkenntnisse der Wissenschaft nun die Möglichkeit, Energie mit Hilfe derNEUTRINOVOLTAIC zu gewinnen, nämlich mit Hilfe des höchst energiereichen,nichtsichtbaren solaren und kosmischen Strahlenspektrums", so Schubart.Ihre Theorie zur dezentralen Energiegewinnung mit Hilfe nichtsichtbarerStrahlung hatte die Neutrino Energy Group schon Anfang 2015veröffentlicht. Diese Theorie erhielt indirekte Unterstützung durch dieNobelpreisträger für Physik des Jahres 2015. Durch die Entwicklung neuerMessgeräte und -verfahren konnte man zeigen, dass Neutrinos eine - wennauch sehr geringe - Masse haben. Zwei Jahre später gelang einerArbeitsgruppe der Universität Chicago der Nachweis, dass Neutrinos sogarMoleküle bewegen können (Wechselwirkung). Und stellt die Grundlage derNEUTRINOVOLTAIC - Technologie dar.Ähnlich wie der Wind die Rotoren einer Windkraftanlage bewegt, gebenNeutrinos Molekülen einen Bewegungsimpuls. Damit dies geschehen kann,müssen die Neutrinos auf ein extrem dichtes Material treffen. Während desDurchgangs durch das Material geben sie einen Bruchteil ihrerBewegungsenergie ab. Jeder Fleck der Erde wird ununterbrochen, 24/7, auchbei völliger Dunkelheit, von einer ungeheuren Menge Neutrinos getroffen.Pro Sekunde durchqueren ca. 60 Milliarden Neutrinos jedenQuadratzentimeter der Erdoberfläche.Da die natürlich vorkommenden Materialien nicht dicht genug sind, umregelmäßige Wechselwirkungen hervorzurufen, ist von den Neutrinos nichtszu merken. Allerdings besagen manche Theorien, dass Neutrinos, wenn auchunbemerkt, an vielen fundamentalen biologischen Prozessen beteiligt sindoder sie sogar erst ermöglichen. Unbestritten ist, dass die gesamteEnergie des Universums aus hochenergetischen Neutrinos besteht. DieseEnergie gilt es in Zukunft mit Hilfe der NEUTRINOVOLTAIC zu nutzen.Der Neutrino Energy Group ist es in Zusammenarbeit mitMaterialwissenschaftlern gelungen, ein Material zu entwickeln undpatentieren zu lassen, das dicht genug ist, um eine Wechselwirkung (AtomicVibrations at Nano Materials) zu bewirken und dieses Material bildet denKern der zukünftigen NEUTRINOVOLTAIC - Zellen.Dazu werden mehrere Schichten aus dotiertem Graphen und Silizium, derenDicken im Nanobereich liegen, auf ein Trägermaterial aufgedampft.Durchqueren nun Neutrinos dieses Schichtmaterial, werden sie nichteingefangen, geben aber dem Graphen vertikale und den Siliziumpartikelnhorizontale Impulse. Bei optimaler Schichtdicke bildet sich aus denatomaren Vibrationen eine Resonanz aus, die sich auf das Trägermaterialüberträgt. Dies führt dort zu einem Stromfluss, der abgegriffen werdenkann. Je mehr Fläche, desto mehr Energie - und die reicht rechnerischgrundsätzlich aus, um in Zukunft auch ohne Stromkabel und Steckdose jedesElektrogerät (Neutrino Inside-Lösung) mit ausreichend elektrischer Energiezu versorgen."Wir sind im 21. Jahrhundert, es fliegen Raumschiffe, die Ärzte operierenmit Lasern, wir haben Smartphones mit Touchscreen, aber in Sachen Energiestehen wir gleichsam noch in der Telefonzelle mit Münzeinwurf und drehenan der Wählscheibe."Ministerialrat i. R. Magister Gernot Spanninger aus Wien ergänzt:"Innovationschancen forcieren und nicht durch die Überbetonung vonTraditionen und Ängsten behindern - In diesem Zusammenhang gilt dieFormel: Die Notwendigkeit des technologischen Wandels im Energiebereichkann nicht deutlich genug und oft genug aufgezeigt werden."Der aktuelle Weltrisikobericht bestätige die Erkenntnisse derWeltklimakonferenz in Kattowitz, so Spanninger. "Als größte Gefahrengelten derzeit der Klimawandel und die daraus resultierendenWetterextreme. Unser Klima und das Wohl der kommenden Generationenerlauben kein weiteres Zögern, die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaftzum Wohle der Allgemeinheit vehement umzusetzen! Die NEUTRINOVOLTAICbietet uns ungeahnte Möglichkeiten in der zukünftigen dezentralenEnergieversorgung, eine der wertvollsten Denkanstöße in der weltweitenEnergie-Technologieentwicklung."FirmenbeschreibungNEUTRINO Deutschland GmbH ist ein Deutsch-US-Amerikanisches Forschungs-undEntwicklungsunternehmen unter Führung des Mathematikers Holger ThorstenSchubart. Dieses, mit Hauptsitz in Berlin, steht in Kooperation mit einemweltweiten Team an Wissenschaftlern und verschiedensten internationalenForschungsstätten, welche sich mit der Anwendungsforschung, der Wandlungnichtsichtbarer Strahlenspektren der Sonne, unter anderem den Neutrinos(hochenergetischen Teilchen, die unaufhörlich die Erde erreichen) inelektrischen Strom beschäftigt.Besonderer Schwerpunkt stellt dabei die Zusammenarbeit mit Universitätenund Hochschulen im Bereich der Grundlagenforschung dar sowie die Bildungeines internationalen Forschungsnetzwerkes für alternativeEnergietechnologien.Das wirtschaftliche Ziel der NEUTRINO ENERGY Gruppe ist, aus denErkenntnissen der Grundlagenforschungen, technische Anwendungslösungen fürden täglichen Gebrauch zu entwickeln und diese zu vermarkten.Die US-Amerikanische Muttergesellschaft NEUTRINO INC., gegründet 2008,plant in Kürze den Börsengang an der US Technologiebörse NASDAQ. DerWerbeslogan des Unternehmens lautet: "NEUTRINO ENERGY, THE ENERGY OF THEFUTURE."FirmenkontaktNeutrino Deutschland GmbHHolger Thorsten SchubartUnter den Linden 21-2310117 BerlinTel.: +49 30 20924013E-Mail: mailto:office@neutrino-energy.comWeb: http://www.neutrino-energy.comPressekontaktPressekontakt Heiko SchulzeHeiko SchulzeHaus der Bundespressekonferenz 041310117 BerlinTel.: +49 30 726262700Fax: +49 30 726262701E-Mail: mailto:heiko.schulze.bpk@gmail.comWeb: http://www.neutrino-energy.comZu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/ibot/db/press1.ADENION_1551260787.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* NEUTRINOVOLTAIC (jpg, 529 KByte)Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2019 05:00 ET (10:00 GMT)