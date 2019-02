Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF von 60 auf 64 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Das höhere Kursziel resultiere aus der in diesem Jahr gestiegenen Bewertung der Vergleichsgruppe, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie mache auf ihn einen angemessen bewerteten Eindruck./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 01:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-02-27/11:33

ISIN: DE000BASF111