Mainfirst hat Beiersdorf nach Zahlen und Bekanntgabe einer neuen Strategie von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 115 auf 95 Euro gesenkt. Wenngleich ihm die meisten der strategischen Punkte gefielen, so stehe der Konsumgüterproduzent doch vor etlichen schwierigen Quartalen, schrieb Analyst Alain-Sebastian Oberhuber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Einem hohen Investitionsbedarf in der Consumer-Sparte stehe ein langsameres Wachstum im Klebstoffgeschäft gegenüber./bek/ajx

