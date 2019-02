Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Baubeginne sind zum Jahresende 2018 deutlich von (abwärtsrevidiert) 1.214 auf 1.078 Tsd. Einheiten in annualisierter Rechnung eingebrochen, so die Analysten von Postbank Research. Dies sei immerhin das niedrigste Niveau seit mehr als zwei Jahren. Angesichts der großen Schwankungsbreite der Datenreihe sollte die Entwicklung in einem einzelnen Monat sicherlich nicht überinterpretiert werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...