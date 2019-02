Berlin (ots) -



Mit Micky Maus Junior erscheint am 11.03.2019 das neue Vorschulmagazin aus Entenhausen. Anknüpfend an die erfolgreichen TV-Serien "Micky und die flinken Flitzer" sowie "Micky Maus Wunderhaus" richtet sich dieses dreimonatlich erscheinende Magazin an Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Gemeinsam mit Micky, Donald und vielen weiteren Entenhausenern erleben kleine Leser*innen spannende Vorlese- und Leselern-Comics. Die fröhlichen und lustigen Geschichten sind in knalligen Farben koloriert und in einfacher Sprache gehalten. Ergänzt wird das Magazin durch witzige Lernspiele, Rätsel-, Mal- und Bastelseiten. Zudem liegt jeder Ausgabe ein lustiges Spiel-Set bei, mit dem Kinder ihre Kreativität entdecken und Spaß haben können.



Für die Vermarktung von Micky Maus Junior ist die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich. Richten Sie Verlosungs- und Rezensionsanfragen bitte an den untenstehenden Pressekontakt.



