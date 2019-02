Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 3,90 auf 3,85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Polo Tang passte seine Schätzungen nach dem vierten Quartal an. Dies geht aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie hervor, in der der Experte vor allem die anstehende Auktion von 5G-Frequenzen in den Mittelpunkt rückte. Sobald das Ergebnis und die künftige Rolle von Drillisch klarer werde, könnte dies einen Risikofaktor von den Branchenwerten nehmen. Er geht weiter davon aus, dass Drillisch kein eigenes Netzwerk aufbaut./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 22:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-02-27/11:43

ISIN: DE000A1J5RX9