Der Optimismus scheint zurück an den Märkten. In den vergangenen Tagen präsentierte sich der DAX von seiner starken Seite. Andreas Lipkow von Comdirect ist zuversichtlich, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China vor einem positiven Ende steht.



Neben der Politik bestimmen derzeit Quartalszahlen den Rhytmus an den Märkten. Heute waren aus dem DAX Bayer und Beiersdorf an der Reihe. Während die Bayer-Zahlen gut ankamen, wurde die Beiersdorf-Aktie abgestraft. Außerdem geht es im folgenden Interview um die Zahlen von BASF sowie den Kursrutsch bei Aixtron und Kraft Heinz. Darüber hinaus äußert sich Lipkow zu den aktuellen Gerüchten einer Fusion zwischen Barrick Gold und Newmont Mining.