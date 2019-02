Mainz (ots) -



Sie belästigen mit Anrufen, schreiben Briefe, beobachten ihre Opfer Tag und Nacht: Stalker. Experten schätzen, dass bis zu 800.000 Menschen in Deutschland gestalkt werden. Doch längst nicht alle Opfer erstatten Anzeige - auch aufgrund der oft aussichtslosen Verfahren. Am Donnerstag, 28. Februar 2019, 20.15 Uhr, zeigt ZDFinfo in der Reportage "Stalking - Die unterschätzte Gefahr" die Ausweglosigkeit, in der sich Stalking-Opfer befinden, und sucht zugleich nach Lösungen.



Stalking-Opfer sind dem Psychoterror meist schutzlos ausgeliefert. Vereine wie "SOS-Stalking" beschäftigen sich mit dieser Thematik und versuchen, Opfern langfristig zu helfen. "Der Stress, dem Stalking-Opfer ausgesetzt sind, ist vergleichbar mit einem Flugzeugabsturz", so Sandra Cegla, die Gründerin des Vereins. Auch Anwalt Thomas Etzel, der sich mit seiner Kanzlei auf Stalking-Fälle spezialisiert hat, weiß, wie schwer es Betroffene haben.



Ein Opfer ist Ramona aus Nauen, die seit fast zehn Jahren von einem ehemaligen Nachbarn tyrannisiert wird. Er stellt ihr nach, beobachtet sie und hat sogar ihren Mann schon angegriffen und schwer verletzt. Trotz eines Kontaktverbots und mehrerer Anzeigen stalkt der Nachbar weiter.



ZDFinfo wiederholt "Stalking - Die unterschätzte Gefahr" am Mittwoch, 6. März 2019, 1.15 Uhr, sowie am Donnerstag, 7. März 2019, 7.00 Uhr.



