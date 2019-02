Mainz (ots) - In Deutschland erkranken immer mehr Menschen an Diabetes, dies geht aus dem aktuellen "Diabetes-Atlas" der Krankenkasse Barmer hervor.(1) In Sachsen-Anhalt liegt die Verbreitung mit 11,5 Prozent sogar deutlich über dem Bundesschnitt.(1) Ein wichtiger Grund für den Diabetesspezialisten Novo Nordisk, sich in 2019 erneut für Aufklärung und Bewegung zu engagieren.



"Eine gesunde Lebensweise und viel Bewegung können dazu beitragen, Typ 2 Diabetes und seine Komplikationen zu vermeiden", erläutert Tina Abild Olesen, Geschäftsführerin von Novo Nordisk Deutschland. Unter dem Leitgedanken "Changing Diabetes®" setzt sich das Pharmaunternehmen dafür ein, aktiv den vielfältigen Herausforderungen durch die chronische Erkrankung zu begegnen - weit über die Erforschung und Entwicklung innovativer Medikamente hinaus. "Die erfolgreiche Partnerschaft mit dem Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt führen wir auch in diesem Jahr gerne weiter, um gemeinsam mehr Menschen in der Region zu erreichen", so Abild Olesen.



Informationsstände bei Laufevents



Das Unternehmen fördert bereits seit 2014 den Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt und ist in auch in diesem Jahr Titelsponsor von dreizehn Landescup-Läufen. Bei mehreren Veranstaltungen mit Landescup-Läufen(2) ist Novo Nordisk mit einem Informationsstand präsent. Dort können sich Besucher über Diabetes informieren, ihren Blutzuckerwert bestimmen lassen und von einer Diabetesberaterin Tipps zu einer gesunden Ernährung erhalten:



- 24. März 2019: Regensteinlauf in Blankenburg - 13. April 2019: Citylauf in Naumburg/Saale - 12. Mai 2019: Waldlauf in Quedlinburg - 25. Mai 2019: Hopfengartenlauf in Magdeburg - 23. Juni 2019: Rolandlauf in Haldensleben - 03. Oktober 2019: Geiseltalseelauf in Braunsbedra



Referenzen



1 Barmer 2018. Diabetes-Atlas. Regionale Prävalenzen des Diabetes mellitus in Deutschland. http://ots.de/AqEooM (zuletzt abge-rufen am 25.02.2019) 2 Leichtathletikverband Sachsen-Anhalt 2019. Landescup. www.lvsa.de/index.php?article_id=49 (zuletzt abgerufen am 25.02.2019)



Über Changing Diabetes®



Changing Diabetes® ist die Antwort von Novo Nordisk auf die globale Herausforderung durch Diabetes. Seit über 95 Jahren verändern wir Diabetes, indem wir immer bessere biopharmazeutische Arzneimittel erforschen, entwickeln und herstellen. Wir machen sie Menschen mit Diabetes weltweit zugänglich. Aber wir wissen auch, dass es mehr braucht als Medikamente: Mehr Aufklärung, frühere Diagnosen und den Zugang zu einer guten Versorgung. Mehr Menschen mit Diabetes sollen ein Leben mit so wenigen Einschränkungen wie möglich führen können. In Zusammenarbeit mit vielen Partnern treiben wir diese Veränderungen voran, in der festen Überzeugung, dass wir gemeinsam Diabetes besiegen können. Erfahren Sie mehr unter www.changingdiabetes.de und diskutieren Sie mit unter changingdiabetes



Über Novo Nordisk



Novo Nordisk ist ein globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit über 95 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Diese langjährige Erfahrung und Kompetenz nutzen wir auch, um Betroffene bei der Bewältigung von Adipositas, Hämophilie, Wachstumsstörungen und anderen schwerwiegenden chronischen Erkrankungen zu unterstützen. Novo Nordisk beschäftigt derzeit rund 43.200 Menschen in 80 Ländern. Die Produkte des Unternehmens mit Hauptsitz in Dänemark werden in über 170 Ländern vertrieben. Weitere Informationen unter www.novonordisk.de.



OTS: Novo Nordisk Pharma GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/21280 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_21280.rss2



Pressekontakt: Marie-Luise Krompholz Manager Communications Market Access & Public Affairs Novo Nordisk Pharma GmbH Brucknerstraße 1 55127 Mainz Telefon: 0 61 31/903 - 1185 Fax: 0 61 31/903 - 1250 E-Mail: DE-Presse@novonordisk.com