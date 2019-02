Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) -



Diese Innovation umfasst drei neue technische Komponenten, darunter ein neuer Materialtyp mit extrem geringe Übertragungsverlusten unter dem Namen TUC3. Damit wird bei der Einfügedämpfung ein Wert von gerade einmal -0,57dB/Zoll @25Gbps erreicht. Bei einer weiteren Erfindung, dem Coaxial VIA, handelt es sich um eine innovative Technologie, die eine bessere Leistung bei der Signalsimulation als über die herkömmliche Pass Through Hole (PTH-)Durchkontaktierung erzielt. Das im Leiterplatten-Layout integrierte Coaxial VIA ist in der Lage, im Vergleich zur herkömmlichen in Leiterplattenprodukten eingebauten PTH-Durchkontaktierung eine höhere Signalintegrität bei der Hochgeschwindigkeits-Signalübertragung aufrechtzuerhalten. Die dritte Innovation ist der eingebettete Kondensator, der in Leiterplattenprodukten anstelle der derzeit standardmäßigen SMD-Kondensatoren geschichtet wird. Dank solcher eingebetteten Kondensatoren wird die Zahl der Leiterbahnen in den Schaltkreisen um 50 Prozent verringert, was zu einer erheblichen Verbesserung der Signalintegrität führt, weil es synchronisierte Störgeräusche (Synchronized Switching Noise), wie sie von Hochgeschwindigkeitshalbleitern (wie etwa der Mellanox ConnectX-5 u. a.) erzeugt werden, deutlich reduziert.



Um die drei Neuerungen vorzuführen, die von der Vier-Parteien-Allianz zusammengeführt wurden, hat NEXCOM ein 100G LAN-Modul entwickelt. "Diese drei patentierten innovativen Technologien erlauben eine Hochgeschwindigkeits-Signalübertragung, bei der der Längenwert auf bis zu 14 erhöht werden kann", so Matthew Liou, Product Line Director der NEXCOM Network Communication Solutions Business Group. "Sobald das Modul im Intel Skylake-EP, der auf dem NEXCOM NSA7146 basiert, getestet ist und unter dem von NEXCOM entwickelten Data Plane Development Kit (DPDK) läuft, werden wir bei den Datenübertragungsraten beeindruckende Werte sehen. Wir erreichen das ohne irgendeine Hinzunahme von Repeatern, Re-Timern oder irgendeiner anderen aktiven Designkomponente bei der Hardware, und können trotzdem die Signalintegrität sicherstellen und gleichzeitig die gewünschte Leistung aufrechterhalten."



Die umwälzende Neuerung bietet der Welt im Zeitalter von 5G eine neue Generation der Netzausrüstung für Hochgeschwindigkeitsbreitband, und diese ist jetzt in dem bahnbrechenden, von NEXCOM International entwickelten 100G LAN-Modul integriert und stellt einen Durchbruch beim Design der Hochgeschwindigkeits-Signalübertragung dar. Um weitere Informationen zu erhalten, gehen Sie bitte auf die NEXCOM-Website und lesen das Weißbuch zu dieser Innovation, das unter folgendem Link veröffentlicht wurde.



http://www.nexcom.com/news/Detail/ultra-high-speed-signal-design-i ts-innovation-and-application-to-high-end-network-platforms



Informationen zu NEXCOM: NEXCOM, das 1992 gegründet wurde und seinen Firmensitz in Taipeh in Taiwan hat, verfolgt das Ziel, bei der Entwicklung von intelligenten Lösungen der Partner Ihres Vertrauens zu sein. NEXCOM bündelt seine Kapazitäten und ist in zehn weltweiten Geschäftsbereichen tätig: Netzwerk- und Kommunikationslösungen (NCS), Intelligente Plattformen und Services (IPS), Lösungen für mobile Computeranwendungen (MCS), Medizinische Informatik und Gesundheitsinformatik (MHI), Intelligente digitale Sicherheit (Green Base), Lösungen für intelligente Produktionsprozesse (NexAIOT), Roboter und intelligente Maschinen (NexCOBOT), Industrielle Drahtloslösungen (EMBUX), Bildung und Online-Handel (AIC) und Lösungen für IoT-Sicherheit (TMRTek). Dieser strategische Ansatz erlaubt es NEXCOM, Produkte und Dienste von der Entwicklung bis zur Marktreife und bis zur Inbetriebnahme anzubieten, und zwar ohne Kompromisse bei den Kosten.



Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



OTS: Nexcom newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118201 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118201.rss2



Pressekontakt: Jennifer Lan Sales Director E-Mail: jenniferlan@nexcom.com.tw Tel.: +886 2 8226 7786 Durchw. 7140