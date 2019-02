Die Lufthansa-Aktie fällt an einem ohnehin eher schwachen Tag unter den Top-Verlierern im DAX auf, büßt über zwei Prozent ein. Die Turbulenzen, in der sich das Papier befindet, haben ihre Ursache in Holland, in Frankreich - insbesondere aber bei einem Top-Wettbewerber. Anleger stellen sich die Frage: Ist der Sinkflug berechtigt oder überzogen?

Den vollständigen Artikel lesen ...