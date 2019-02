Bonn (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Rentenmarkt gab es gestern nur wenig Bewegung, so die Analysten von Postbank Research.10-, 5- und 2-jährige Bundesanleihen hätten am Abend mit 0,11% sowie -0,36% beziehungsweise -0,55% allesamt einen Basispunkt höher als am Vortag rentiert. Klare Impulse hierfür seien nicht auszumachen gewesen. Möglicherweise habe eine positivere Stimmung im Zuge der jüngsten Brexit-Verhandlungen eine Rolle gespielt, die die Wahrscheinlichkeit eines ungeordneten Austritts Großbritanniens aus der EU erneut reduziert hätten. Hingegen habe die Rendite 10-jähriger US-Treasuries gestern um 4 Basispunkte auf 2,64% nachgegeben. Die Ausführungen von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats hätten zwar keine Neuigkeiten geboten, hätten aber die abwartende Haltung der FED und damit die Markterwartungen untermauert, dass der Zinsanhebungszyklus in den USA sich seinem Ende nähere - oder dieses bereits erreicht habe. (27.02.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...