Linz (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet kam es bei der gestrigen Notenbanksitzung in Ungarn zu keinen Überraschungen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das MPC (Monetary Policy Council) habe die Leitzinsen unverändert bei 0,90% gelassen. Im März werde die Zentralbank (MNB) neue Prognosen zu Wirtschafts- und Inflationsentwicklung veröffentlichen. Bis dahin sollte es keine großartige Wendung in der Geldpolitik geben. Die gestrigen Aussagen hätten die Kursentwicklung des Ungarischen Forint (HUF) unterstützt. Aktuell notiere EUR/HUF bei 316,50 unter Banken. (27.02.2019/alc/a/a) ...

