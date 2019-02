Am Lkw-Standort Mannheim investiert Daimler in den nächsten Jahren einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag - und zwar in Elektromobilität, neue Produkte und die Kapazitätserweiterung in der Gießerei und der Motorenfertigung. Darauf haben sich Unternehmen und Betriebsrat geeinigt. Teil des nun geschnürten Zukunftspakets ist u.a. die Montage der Batteriepakete für den vollelektrischen Verteiler-Lkw ...

Den vollständigen Artikel lesen ...