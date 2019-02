Bei der Mutares-Beteiligung STS steigt der Umsatz 2018 von 310 Millionen Euro auf 401 Millionen Euro an. Vor allem Zukäufe in 2017 sorgen für das Plus. Das bereinigte EBITDA verbessert sich von 14,2 Millionen Euro auf 23,7 Millionen Euro. 2019 ...

