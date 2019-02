Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer nach Zahlen von 61 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal habe abermals eine starke Entwicklung in der Außenwerbung gebracht, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe keine Anzeichen für einen größeren Abschwung in der Werbewirtschaft. Auf dem aktuellen Niveau bleibe die Aktie des Werbedienstleisters aussichtsreich./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / 17:35 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007493991